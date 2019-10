Samedi matin vers deux heures et demie, le propriétaire d’une BMW a complètement dévié de sa trajectoire sur le boulevard Sasserath.

Le SUV qui roulait apparemment à vive allure malgré la limitation à 30 km/heure a emporté sur son passage une bonne dizaine de potelets marquant la limite entre la rue et le trottoir avant de terminer sa course sur la terrasse du café de la Croisette. Tout ça non sans abîmer sérieusement des tables et des chaises entreposées durant la nuit.

Fort heureusement, il n’y a pas eu de blessés mais les dégâts matériels sont importants. Ils devront être chiffrés par le syndicat d’initiative propriétaire de la terrasse et par la ville de Dinant pour les dégâts sur la voirie.