Après une annulation en 2020 et un report en 2021, les "Journées fermes ouvertes" font leur retour dans leur format traditionnel ces 25 et 26 juin 2022 : tout un week-end consacré à la découverte, à la rencontre et à l’échange entre citoyens et agriculteurs.

Cette année, la thématique centrale des "Journées fermes ouvertes" portera sur les relations de bon voisinage entre agriculteurs et citoyens, "afin que les uns et les autres se comprennent mieux, cohabitent mieux. Au total cette année, 59 exploitations participeront à l'événement partout en Wallonie.

En province de Namur, dix-sept fermes participeront aux journées « Fermes Ouvertes ». Celles-ci présentent des profils variés permettant de combiner les visites.

Liste des fermes participantes :

- La Ferme de Warichet à Warisoulx : élevage bovin, cultures et maraichage. Fromagerie et point de vente.

- Les Fermes de Chez Nous à Villers-lez-Heest : élevage bovin et de moutons, cultures et maraichage. Magasin-boucherie. Coopérative.

- Le Domaine du Ry d’Argent à Bovesse : domaine viticole en conversion biologique.

- Beelgium* à Jemeppe-sur-Sambre : ferme apicole.

- La Ferme d’Assonleville* à Eghezée : maraichage, élevage de poulets de chair de plein air, activité apicole.

- La Ferme du Pont des Dames* à Aische-en-Refail : élevage de vaches laitières et viandeuses, et de poulets de chair à croissance lente.

- Les Saveurs d’Anso* à Ohey : élevage de Blanc-Bleu Belge et de vaches laitières, grandes cultures, atelier de transformation du lait.

- Les Jardins de Vertumne à Ohey: maraichage et plantes ornementales.

- La Ferme du Sacré Cœur à Natoye: élevage laitier et viandeux, cultures, production de fraises. Fromagerie et boucherie-charcuterie.

- La Ferme Château d’Ossogne* à Havelange : élevage de bovins laitiers et viandeux, basse-cour, chèvres et cochons, fabrication de produits laitiers.

- Cycle en Terre* à Havelange : coopérative dans la production de semences biologiques et reproductibles de plantes potagères, fleurs et aromatiques.

- La Ferme de la Bourgade* à Somme-Leuze : élevage biologique laitier, fabrication de produits laitiers, gîtes, golf fermier et brasserie.

- Les Jardins de Mimie* à Celles: ferme maraichère en agriculture raisonnée, engraissement de cochons et de taureaux.

- La Ferme de la Sauvenière* à Hemptinne-lez-Florennes: élevage de canards mulards en Qualité Différenciée, vente directe et atelier de transformation en produits dérivés.

- La Ferme de la Sarthe* à Mettet : élevage de vaches laitières, porcs et chèvres, maraîchage, grandes cultures, fromagerie et boulangerie.

- La Ferme Jacquemart à Mettet : élévage viandeux, cultures, boulangerie, vente directe et accueil scolaire.

- La Ferme Censier* à Doische : production d’oeufs frais et de viande d’agneau, élevage de poules pondeuses et centre d’emballage d’oeufs, élevage de moutons et de chiens de troupeau, stages d’initiation à la conduite de troupeau.