La Ville de Namur vient d'adapter ses tarifs d'actes et de documents d'identité à retirer à la Maison des citoyens

Qui n'a jamais eu besoin d'un extrait d’acte de naissance ou d'une composition de ménage pour tel dossier, tel stage, telle postulation? Les tarifs viennent de changer pour le territoire de la Ville de Namur. Ce qui ne veut pas focément dire que les documents sont augmentés: dans certains cas, ils sont même devenus gratuits.

Ainsi, une borne automatique permet déjà de ne pas faire la file et d'imprimer des documents les plus communs avec sa carte d'identité et son code pin, tout à fait gratuitement.

> Pour ceux qui préfèrent ou qui doivent passer par le guichet, les tarifs viennent d'être adaptés pour une série de démarches administratives. Les plus courantes seront aussi les plus accessibles. Ainsi, lorsqu’un document est un extrait de base de données, sans exiger plus de manipulation qu’une impression, il est désormais gratuit. Exemple : extrait de casier judiciaire, composition de ménage, certificat de résidence...

> Lorsqu’une démarche est en lien avec la vie familiale, elle est également gratuite. Exemple : autorisation parentale, documents dans le cadre d’une adoption, encadrement bénévole des personnes...

> Le tarif des extraits d’actes (naissance, mariage, divorce…) est désormais différencié : ces documents coûtent 20 € pour les personnes qui ne sont aps domiciliées à Namur, sachant qu’elles ont la possibilité de demander ces documents dans leur propre commune. Ils sont désormais gratuits pour les Namurois(es).

> Certaines démarches, plus complexes ou réalisées en dehors de toute obligation voient leurs prix augmenter : mariage, exhumation, déclaration de changement d’adresse …

Le détail sur le site de la ville: https://www.namur.be/fr/je-trouve/demarches-administratives/demarches-administratives#b_start=0