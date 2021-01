Depuis le 1er janvier 2021, les langes d’enfants doivent être jetés dans la poubelle des ordures résiduelles. Voilà qui représente près d’une tonne de déchets par enfant. Face à ce constat, réfléchir à l’utilisation des langes « réutilisables » ou « lavables » peut valoir la peine. Ces couches sont non seulement plus saines, mais coûtent et polluent également beaucoup moins que les couches jetables.

Vous êtes un citoyen de Doische et avez un enfant de moins de 3 ans? Alors, votre commune peut vous apporter une aide financière.

Cette prime est constituée d’un remboursement, alloué en une fois, à hauteur de 50 % du montant total de l’achat relatif aux couches lavables.

Elle est plafonnée à 40,00 euros. Plusieurs preuves d’achat peuvent être cumulées pour atteindre le plafond de remboursement.

La prime est demandée par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant. Le demandeur et son enfant doivent être inscrits au registre de population de la Commune.

Sous peine de forclusion, la demande de prime doit être introduite auprès de l’administration communale avant que l’enfant n’ait atteint l’âge de 3 ans. La(les) preuve(s) d’achat peut(vent) être datée(s) jusqu’à six mois avant la naissance de l’enfant.

Plus d’infos : www.doische.be.