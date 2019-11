La CSC Namur-Dinant déclare que la société Carwall installée à Sombreffe et qui fabrique des cabines pour différents engins de génie civil a annoncé son dépôt de bilan. Deux cents emplois vont ainsi passer à la trappe.

Pendant longtemps, Carwall n’avait comme seule cliente que la multinationale Caterpillar à Gosselies et, après le départ de cette dernière, elle a tenté de survivre. Ces derniers mois, c’est l’entreprise allemande Fritzmeier qui la maintenait artificiellement en vie, épongeant les dettes alors que les travailleurs étaient mis régulièrement en chômage économique ou n’étaient plus employés que dans le cadre de contrats à temps partiel.

Pour le personnel encore en place, c’est la catastrophe. Mais il s’y attendait depuis un bon moment. Béatrice Jouniaux, 52 ans, a passé une bonne partie de sa carrière dans cette entreprise, où elle a connu différents services.

Jusqu’à il y a peu, elle gardait l’espoir de conserver son emploi : "J’ai pu profiter d’une formation en logistique qui m’aurait permis d’intégrer un nouveau projet au sein de Carwall. Une start-up avait l’idée de nous faire assembler des petites voiturettes de golf. Tout était prévu, il ne manquait que le financement, mais apparemment on n’a pas trouvé les investisseurs."

Pour cette déléguée syndicale, la décision de ce jeudi matin est aussi perçue comme un soulagement. "On s’y attendait. On était trop et il n’y avait pas assez de travail. Mais on est aussi en colère. La direction aurait dû restructurer depuis longtemps, ça aurait permis de sauver des emplois. La procédure Renault aurait aussi pu être engagée depuis longtemps et les travailleurs auraient profité d’un plan de départ. Déjà au début novembre, Carwall a dû s’expliquer devant le tribunal. La juge s’étonnait que l’entreprise ne prenne aucune disposition. On a laissé mourir Carwall, sans aucune solution pour le personnel."

La semaine prochaine, le tribunal de Namur prononcera la faillite et un curateur sera désigné. "Ça veut dire que nous nous retrouvons sans rien. On ne sait pas ce qu’il y a comme dettes, si la vente du matériel et des bâtiments permettra de couvrir les dettes. Et nous serons les derniers à être indemnisés, comme d’habitude."