Quelle importance la donnée a-t-elle dans un contexte de villes et territoires intelligents ? Comment éduquer à ces données ? Comment les créer et les exploiter ? Ce jeudi 10 mars, l’UNamur réunit un panel d’experts du secteur académique, privé et public pour évoquer et partager sur leur connaissance sur cette thématique, à l’occasion de la troisième édition de l’évènement « Vivre la Ville ».

Première conférence namuroise sur le thème des villes et des territoires intelligents, cette conférence est co-organisée par l’UNamur et le TRAKK. Elle a pour ambition d’être un espace d’échange réunissant chercheurs, entreprises et organisations publiques. Après deux éditions couronnées de succès en 2019 et 2021, « Vivre la Ville » revient ce 10 mars 2022 de 9h à 12h pour une troisième édition 100% en ligne soutenue par le Namur Digital Institute.

Cette année, "Vivre la Ville" aura pour thématique phare la donnée et son importance pour les villes. Elle sera abordée par 10 orateurs experts, sous 3 aspects: l’éducation à la donnée, la création de la donnée et l’exploitation de la donnée. Des moments d’interaction avec le public seront proposés à chaque présentation.

Découvrez le programme de cet évènement et les orateurs présents !

En pratique

Evènement « Vivre La Ville – L’Odyssée de la donnée »

Jeudi 10 mars de 9h à 12h

Participation gratuite

Inscription nécessaire pour participer à l’évènement : https://www.eventbrite.be/e/vivre-la-ville-2022-lodyssee-de-la-donnee-tickets-244324961537