Du 25 mai au 8 juin se tient la phase de diagnostic du Plan Local de Propreté: identifier les points noirs du territoire.

Pour mieux s’attaquer à la malpropreté et surtout à ses causes, la Ville de Namur a répondu, l’an dernier, à l’appel à candidature lancé par la Wallonie en vue de l’élaboration d’un Plan Local de Propreté (PLP). Elle rejoint ainsi 60 autres communes engagées dans une démarche similaire, un peu partout en Wallonie. L'objectif est de finaliser un programme d'actions à la sortie de l’été, puis le mettre progressivement en œuvre.

Ce qui veut dire que les Namurois(es) pourront s’exprimer une première fois, pour aider la commune à identifier les points noirs de l’entité. Plus tard, ils seront sollicités à nouveau, pour partager toutes leurs bonnes idées pour lutter contre les nuisances prioritaires identifiées à l’occasion du diagnostic participatif.

"A ma très grande satisfaction, notre belle ville fait partie des lauréats ! Elle rejoint ainsi 60 autres communes engagées dans une démarche similaire, un peu partout en Wallonie. En quoi consiste ce Plan Local Propreté ? Il s’agit ensemble d’actions coordonnées visant à réduire la présence de déchets sauvages et de dépôts clandestins sur le territoire, en combinant plusieurs types d’actions, de manière équilibrée : actions de sensibilisation, de nettoyage et de répression, amélioration des infrastructures de propreté et meilleure gestion de l’espace public", explique l'échevine du cadre de vie Charlotte Deborsu.

Pour l'aider à construire son Plan Local de Propreté, Namur est accompagnée durant près d’un an par Espace Environnement asbl et le bureau d’études RDC Environnement. "La ville de Namur a ainsi déjà entamé un état des lieux lui permettant de mieux cerner ses forces et ses points d’amélioration possibles. Nous entrons à présent dans la phase collective et participative du PLP. Afin de compléter le diagnostic de l’administration communale, nous allons entamer la consultation des citoyens namurois via une plateforme numérique", précise encore l'échevine.

Que vous soyez commerçant(e), étudiant(e), membres d’une association ou simples habitant(e) de Namur, vous pouvez donner votre ressenti en matière de propreté publique de votre Ville en 2 phases.

Du 25 mai au 8 juin 2020 se tient la phase de diagnostic : identifier de manière participative, les points noirs de notre territoire.

Du 22 juin au 6 juillet aura lieu la phase de construction du plan d’actions: apporter des idées nouvelles et des pistes de solutions permettant de mieux gérer les nuisances prioritaires identifiées en phase de diagnostic.

Comment participer à la première phase?

1. Connectez-vous sur https://www.propretecommunale-monavis.be/ et cliquer sur le logo de la Ville de Namur dès le 25 mai jusqu’au 8 juin

2. Répondez à quelques questions destinées à évaluer la perception de la propreté au sein de notre ville.

3. Dressez votre diagnostic personnel en repérant, sur la carte de la commune, les endroits qui constituent les points noirs (lieux et signes de malpropreté récurrents).