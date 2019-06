Quelques jours après son calvaire, le jeune homme se confie

Dorian Jacobs a vécu un cauchemar dans la nuit de lundi à mardi. Une jeune fille mineure en fuite d'un IPPJ depuis 2 mois et 4 garçons l'ont torturé pendant près de 4 h 30 dans son appartement du centre de Fosses. Certains sont partis, d'autres se sont endormis et il a finalement pu prendre la fuite et se réfugier chez un proche voisin.

Il raconte : "J'ai été en couple avec la jeune mineure pendant un mois, tout au plus.

(...)