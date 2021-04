Douze conducteurs ont subi un retrait de permis pour vitesse excessive vendredi dans le cadre d'un vaste contrôle mené dans la commune de Somme-Leuze, indique mardi la zone de police Condroz-Famenne. Le contrôle a été mené de 10h00 à 19h00. Il a impliqué les branches taxes et douane du Service public de Wallonie ainsi que la police fédérale, en plus de policiers locaux. Au total, ce sont une dizaine de véhicules et une quinzaine d'intervenants qui ont été mobilisés. Le système de caméras ANPR (automated number plate registration), qui détecte les plaques d'immatriculation, a également été utilisé.

Le premier point de contrôle a été mis en place dans la rue Basse Adam, en direction de Liège. Le second rue du Centre, en direction de Marche-en-Famenne. Plus de 7.000 véhicules ont été analysés par les caméras ANPR mais seul un défaut d'assurance a été constaté. Au niveau de la vitesse, plus de 10.000 véhicules ont été contrôlés et 682 infractions constatées. Au total, ce sont également 36 procès verbaux pour défaut de paiement de diverses taxes qui ont été dressés, pour un montant global d'amendes de près de 29.000 euros à payer sur place.

La branche douane a pris en défaut trois véhicules qui roulaient au mazout rouge. Leurs conducteurs ont dû s'acquitter d'une amende de 500 euros. Diverses amendes pénales ont aussi été perçues pour un montant d'environ 11.000 euros. Enfin, un véhicule a été saisi pour non-paiement d'une amende pénale s'élevant à 4.108 euros.

"Ce qui est particulièrement interpellant, c'est le retrait immédiat de douze permis de conduire pour des hautes vitesses, avec une vitesse maximum mesurée de 198 km/h au lieu de 90 km/h", a souligné Jean-Pierre Descy, chef de zone de la police Condroz-Famenne.

"Plusieurs contrôles de même nature sont programmés dans les mois à venir, ainsi que des vérifications au niveau des poids lourds", a-t-il encore souligné.