L'homme a ouvert le feu sur son ex-compagne avec un fusil de chasse avant de retourner l'arme contre lui.

Un terrible drame s'est déroulé dimanche en début de soirée dans une habitation de la rue du Village à Finnevaux (Houyet). Arnaud Mathieu et Valentine Diskeuve, âgés de 35 et 33 ans, ont perdu la vie. Une séparation douloureuse survenue en décembre dernier serait à l'origine du drame. « Madame avait pris une location. Les choses ne se passaient pas bien. L'auteur des fait lui a tiré dessus avec un fusil de chasse qu'il a ensuite retourné contre lui », a précisé le parquet de Namur. Grièvement blessée à l'arrivée des secours, Valentine a finalement succombé à ses blessures. "Deux ambulances ont été envoyées sur place vers 18h00 et un véhicule logistique pour notamment mettre en place des cache-victimes vers 19h00 », a indiqué le porte parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen. « Une autopsie de madame est prévue ce lundi », a conclu le parquet de Namur.

