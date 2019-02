Il s'agirait d'un drame familial. Le parquet est descendu sur place.

Un terrible drame s'est déroulé dimanche en début de soirée dans le village de Finnevaux, à Houyet. Pour une raison encore inconnue, un homme a ouvert le feu sur une femme qui serait son ex-compagne. Il a ensuite retourné l'arme contre lui. « Les pompiers ont été appelés pour une dame blessée par balle et pour un homme qui a retourné l'arme contre lui. Deux ambulances ont été envoyées sur place vers 18h00 et un véhicule logistique pour mettre en place des cache-victimes vers 19h00 », a indiqué le porte parole de la zone Dinaphi Gilles Boonen. Le parquet de Namur a été avisé des faits et devait se rendre sur place dimanche soir, accompagné d'un expert balistique.