Les temps sont durs pour le secteur culturel mais cela n’empêche pas les artistes de laisser libre cours à leur fibre créatrice en espérant des jours meilleurs.

Après un premier EP début 2020, les Namurois de Dresscode viennent de sortir leur dernier clip, "Storm". Quatre musiciens influencés par la vague New Wave, soucieux d’expérimenter les possibilités mélodiques qu’offre l’association entre l’électronique et le rock plus sombre. "Je connaissais notre guitariste Fred Hyat depuis plusieurs années, on se rencontrait lors de festivals avec nos groupes respectifs", explique le chanteur David Brichard. "Cela faisait un petit temps que nous voulions bosser ensemble et il y a trois ans, on s’est lancé. Lui est plutôt branché Cure et Depeche Mode. Moi, c’est Nirvana et Offspring. Pourtant, on s’est vite rendu compte que nous avions les mêmes aspirations. On compose à deux, c’est assez limpide. On veut que nos morceaux bougent mais qu’ils reflètent également notre mélancolie. Les frères Moons nous ont rejoints à la basse/batterie. Antoine est ingénieur du son. Il a mixé et mastérisé notre clip." Du 100 % homemade.

Les quatre amis n’ont pas de label ni d’attaché de presse. Ils ont malgré tout profité de l’éclaircie estivale pour s’offrir un peu de visibilité. "On a joué au Zik-Zak à Ittre, au Salon à Silly mais aussi en première partie du groupe Hip-Hop Glauque à la Citadelle de Namur. La jauge était limitée à 100 spectateurs mais pour nous, c’était déjà appréciable (sourire)."

La seule possibilité actuellement pour se faire un petit nom, ce sont les réseaux sociaux et les radios mais ce n’est pas si simple. "Pour utiliser de manière optimale les réseaux, il faut limite être un génie de la com. Quant aux radios, on les démarche mais si tu ne proposes pas un produit formaté, un morceau dans l’air du temps, cela devient vite compliqué." Ce qui n’empêche pas d’y croire et de se fixer des objectifs. "Si un jour, on pouvait se produire à Dour, même à 14h, ce serait magnifique."

Pour découvrir un son aérien et hypnotisant, rendez-vous sur leur page Facebook, DresscodeMusicBelgium.