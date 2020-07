A l'initiative du Club MustangPassion, qui existe depuis une quinzaine d'années et qui regroupe près de 120 Mustangs à travers la Wallonie, le cinéma drive in de la citadelle de Namur projettera ce dimanche 19 juillet à 12 h le film Bullitt, à destination des membres du club et des propriétaires de véhicules ancêtres de la région namuroise.

Alain Deputter, président du club, explique : " Ce film est cultissime pour un club comme le notre, bon nombre de nos membres possèdent ce DVD en film de chevet. Le prix de la séance est de 25 euros. Notre but est de nous faire connaître par les propriétaires de véhicules de type Mustang et autres américains mais prioritairement véhicules oldtimer classic ou autres."

Bullitt est un film américain réalisé par Peter Yatess, sorti en 1968. Il met en vedette Steve McQueenn, Robert Vaughnn et Jacqueline Bissett. Diffusé par Warner Bros.-Seven Artss le 17 octobre 1968, Bullitt est un succès critique et commercial, gagnant l'Oscar du meilleur montage, décerné à Frank P. Kellerr, et une nomination pour la meilleure bande-son en 1969. La même année, les scénaristes Trustman et Kleiner gagnent le prix Edgar-Allan-Poee du meilleur scénario du Mystery Writers of America. Bullitt est notamment connu pour la scène de la course-poursuite à travers les rues de San Francisco, qui devint par la suite une des scènes les plus influentes de l'histoire du cinéma.

Infos : Alain Deputter Alain, président et administrateur de l'ASBL MustangPassion, 0474/737.748 et alain.deputter@yahoo.fr