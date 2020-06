Une quarantaine de films est proposéé dont quelques séances familiales à 16h

Nous l'avions annoncé en primeur; un cinéma drive-in prendra place sur l'esplanade de la Citadelle de Namur du 1er au 19 juillet à l'initiative de deux sociétés namuroises spécialisées dans l'événementiel, Eventmore et Audio+. On en connaît aujourd'hui la programmation complète: une quarantaine de films soent proposés chaque soir à 20h et 22h30 ainsi que des films familiaux le mercredi et le week-end à 16h.

Le parking situé sur l'esplanade de la Citadelle sera ouvert à partir de 18h. Il aura une capacité de 160 voitures. Le nombre de personnes acceptées par véhicule sera adapté en fonction des mesures en vigueur et les piétons ne seront pas autorisés. L'arrivée sur le site se fera par la route Merveilleuse, la sortie par l'avenue Jean 1er, de manière à optimiser les flux.

L'écran sera placé devant le futur pavillon "des nouvelles technologies wallonnes", en cours de construction. Pour accéder au son, les spectateurs devront connecter leur radio à la fréquence FM dédiée. Enfin, s'ils souhaitent boire ou se restaurer, ils pourront passer commande via SMS ou une application et seront livrés à leur véhicule.

Voici le programmation complète. Les réservations sont désormais ouvertes sur eventbrite.

Mercredi 01/07/2020 - 16h - Jumanji

Mercredi 01/07/2020 - 20h - Dikkenek

Mercredi 01/07/2020 - 22h30 - Pulp Fiction

Jeudi 02/07/2020 - 22h30 - Titanic

Vendredi 03/07/2020 - 20h - A star is born

Vendredi 03/07/2020 - 22h30 - Le Loup de Wall Street

Samedi 04/07/2020 - 16h - Kung Fu Panda

Samedi 04/07/2020 - 20h - Sur la route de Madisson

Samedi 04/07/2020 - 22h30 - Scarface

Dimanche 05/07/2020 - 16h - Madagascar

Dimanche 05/07/2020 - 20h - Jurassik Park

Dimanche 05/07/2020 - 22h30 - Gran Torino

Lundi 06/07/2020 - 20h - Very Bad Trip

Lundi 06/07/2020 - 22h30 - Miami Vice

Mardi 07/07/2020 - 20h - Les petits mouchoirs

Mardi 07/07/2020 - 22h30 - La chute du faucon noir

Mercredi 08/07/2020 - 16h - En avant

Mercredi 08/07/2020 - 20h - Gladiator

Mercredi 08/07/2020 - 22h30 - Heat

Jeudi 09/07/2020 - 22h30 - Star Wars : The Rise of Skywalker

Vendredi 10/07/2020 - 20h - Aladin

Vendredi 10/07/2020 - 22h30 - Bohemian Rapsody

Samedi 11/07/2020 - 16h - Le Roi Lion

Samedi 11/07/2020 - 20h - Captain Marvel

Samedi 11/07/2020 - 22h30 - Usual Suspects

Dimanche 12/07/2020 - 16h - L'Appel de la forêt

Dimanche 12/07/2020 - 20h - American Sniper

Dimanche 12/07/2020 - 22h30 - Fury

Lundi 13/07/2020 - 20h - A star is born

Lundi 13/07/2020 - 22h30 - American Gangster

Mardi 14/07/2020 - 20h - Casino Royale

Mardi 14/07/2020 - 22h30 - Inception

Mercredi 15/07/2020-16h-Hook ou la revanche du Capitaine Crochet

Mercredi 15/07/2020 - 20h - Rain Man

Mercredi 15/07/2020 - 22h30 - N'oublie jamais

Jeudi 16/07/2020 - 20h - Pretty Woman

Jeudi 16/07/2020 - 22h30 - Benjamin Button

Vendredi 17/07/2020 - 20h - Rango

Vendredi 17/07/2020 - 22h30 - La ligne verte

Samedi 18/07/2020 - 16h - Les Goonies

Samedi 18/07/2020 - 20h - Joker

Samedi 18/07/2020 - 22h30 - Titanic

Dimanche 19/07/2020 - 16h - Un jour sans fin

Dimanche 19/07/2020 - 20h - Sept vies

Dimanche 19/07/2020 - 22h30 - Skyfall

Réservatons en ligne: https://www.eventbrite.fr/o/objectif-prod-30482536494?fbclid=IwAR1vMzMH-X5gJpgvQIsF6U4KiWHb_2zrteSdYl3wV0VFRc4tD_OlJZpsxVE