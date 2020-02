Il dit avoir été victime de chantage de la part d’autres détenus. Selon lui, les échanges de drogue se font via la machine à boissons de la salle de visite.

Eric (prénom d’emprunt) a un lourd passé judiciaire derrière lui, essentiellement pour des vols. Il a purgé une peine de 4 ans de prison pour ces motifs. Si il comparaissait ce lundi devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une affaire dans laquelle son demi-frère est aussi prévenu, c’est pour des infractions à la loi sur les stupéfiants commises durant cette période de détention. Le prévenu était loquace et a dénoncé certaines pratiques dont il dit avoir été témoin.

Le 10 avril 2017, Eric reçoit la visite de son frère à la prison d’Andenne. Celui-ci lui aurait fait passer plus de 80 grammes de cannabis à cette occasion, ce qui lui a valu un mois et demi de détention préventive. Eric est aujourd’hui prévenu de tentative de fourniture de stupéfiants et son frère de détention de drogue.

Selon ce que les gardiens ont observé sur les images de vidéosurveillance, qui ont été malencontreusement effacées alors que la caméra était placée à la verticale au-dessus des deux auteurs, le demi-frère d’Eric lui aurait fait passer la drogue en 3 fois sous la table, la sortant de son slip. C’est au même endroit qu’elle aurait été retrouvée sur Eric lors d’une fouille. L’homme s’explique : "J’ai été victime de chantage de la part d’autres détenus qui me demandaient de faire entrer de la drogue dans la prison. C’est dans la salle de visite que cela s’est passé. Les échanges se font dans la machine à boissons, où certains déposent de la drogue que d’autres récupèrent. Quand les gardiens disent que cela s’est passé sous la table, c’est faux. »

Eric va plus loin : « La prison était au courant de ce trafic. Durant mes 7 années passées là-bas j’ai pu observer qu’une vingtaine de gardiens sont impliqués dans ces faits, ce sont eux qui fournissent les détenus. »

Pour Eric, qui avait également fait entrer 10 grammes de cocaïne dans la prison d’Andenne en décembre 2016, le parquet réclame une peine de travail autonome de 100 heures. Pour son demi-frère, une peine de 18 mois de prison est demandée, sans que le parquet ne s’oppose à un sursis. L’avocat d’Eric plaide une peine de travail, celui de son demi-frère demande l’acquittement.

Jugement le 30 mars