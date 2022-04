Julie (prénom d’emprunt), est aujourd’hui dans la vie active et affirme avoir cessé toute consommation de stupéfiants. Née en 1998, cette Sambrevilloise était accusée ce vendredi d’avoir vendu du cannabis pour un montant avoisinant les 2.500 euros. Elle s’est livrée à ce commerce entre septembre 2018 et mai 2019. La substance a même été cédée à des mineurs de moins de 16 ans. Un jeune qui vendait pour son compte a donné son nom. Lors d’une perquisition, la police a découvert 14 grammes de cannabis, une balance de précision et 165 sachets de conditionnement." Je reconnais, avec regret", a confié la prévenue, qui comptait une vingtaine de clients au moment où elle se livrait à ce commerce.

"Le cannabis est banalisé, il était ici vendu à des mineurs dont l’âge était compris entre 14 et 16 ans. Si jeune, le risque de dépendance est énorme", estimait le substitut Gaublomme, qui soulignait l’évolution favorable de Julie et réclamait une peine de travail de 200 heures et la confiscation de l’avantage illicite estimé, 2500 euros.

Me Comps plaide la suspension simple du prononcé pour sa cliente, afin de ne pas entacher son avenir professionnel. "Elle regrette, sa maman avait des dettes et elle vendait la drogue pour lui venir en aide. Comme ellle travaille, elle a déjà mis de côté pour pouvoir verser la confiscation par équivalent réclamée."

Jugement le 29 avril

JVE