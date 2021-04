La Commune de Fernelmont poursuit ses actions en faveur d’une meilleure connectivité sur son territoire. Ces actions passent notamment par l’installation d’un wifi public gratuit dans différents lieux de la commune.

Dans le cadre du 2e appel à projets WIFI4EU, lancé en 2019 par la Commission européenne, la candidature de Fernelmont avait été retenue pour bénéficier d’un coupon d’une valeur de 15 000€. Le programme a pour objectif de promouvoir, partout en Europe, la connectivité Wi-Fi gratuite dans les lieux publics (parcs, places, bâtiments publics, bibliothèques, centres de santé et musées)

Le coupon couvre les frais d’équipement et d’installation des points d’accès Wi-Fi. Les communes s’engagent quant à elles à payer la connexion (abonnement) à internet et l’entretien des équipements pour offrir une connectivité Wi-Fi gratuite et de qualité pendant au moins 3 ans.

A Fernelmont, les points d’accès sans fil WiFi4EU (« hotspots ») ont été installés à la Maison de Village de Pontillas et au Centre sportif (et ses abords), lieux très fréquentés de notre commune. Ces points d’accès viennent s’ajouter au Wifi déjà mis à disposition gratuitement par la Commune à l’Administration communale et au Point lecture de Fernelmont.

www.wifi4eu.eu

https://www.fernelmont.be/actualites/wifi-public-gratuit