Le Ministère de la Santé a autorisé la réouverture ce lundi de ces commerces spécifiques.

Aucune réouverture de commerces considérés comme non essentiels n’avait été annoncée pour ce lundi. Et pourtant, en passant devant le magasin de cigarettes électroniques « Vap et vous », on y a vu de la lumière et même un client. «Vendredi, j’ai reçu un appel téléphonique d’une personne du Ministère de la Santé m’avertissant que je pourrais rouvrir après le week-end », explique le propriétaire Pierre Galvez. «J’ai ensuite reçu une autorisation par mail mais un courrier plus officiel doit encore suivre. Apparemment, une marque de cigarette électronique a mis une petite pression sur le gouvernement. On peut encore se procurer du tabac partout et il y avait un risque avéré que des personnes ayant arrêté s’y remettent. »