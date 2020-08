Ce jeudi, la limitation de la vitesse autorisée sur l’E420 dans la région de Couvin vient d’être rehaussée à 120 km/h. Pour les usagers qui circulent vers la France, cette vitesse maximale est donc désormais d’application dès la sortie du chantier de Frasnes et pour ceux circulant vers Couvin, de la frontière française jusqu’à l’échangeur de Petigny. La zone comprise entre l’échangeur de Petigny et le chantier de Frasnes, vers Couvin, reste limitée à 90 km/h afin d’inciter les usagers à ralentir à l’approche du chantier. « Les résultats des derniers tests ont démontré que la rugosité est à présent suffisamment performante pour lever la limitation de vitesse imposée depuis l’ouverture du second tronçon du contournement de Couvin en septembre 2019 », précise la Sofico.

Pour rappel, la réalisation du contournement autoroutier de Couvin d’environ 14 kilomètres, entre Frasnes et Brûly, a été découpée en trois phases, dont une seule est toujours en cours de réalisation. Le premier tronçon de l’autoroute E420 a été inauguré et ouvert au trafic le 17 octobre 2017. Il s’étend de Frasnes au Ry de Rome, soit sur 4,6 km.

Le deuxième tronçon, compris entre le Ry de Rome et Brûly, soit sur 8,1 km, a été inauguré les 31 août et 1er septembre 2019 avant l’ouverture au trafic qui a été effectuée dans la foulée le 6 septembre 2019.

Seule la troisième phase de chantier est toujours en cours de réalisation. Elle consiste à construire une tranchée couverte à Frasnes sous la voie ferroviaire, a débuté le 3 octobre 2016 et devrait s’achever au premier trimestre 2021. Une circulation en deux fois une bande est toutefois possible dans une demi-trémie depuis le 7 juin 2019.

Depuis le 29 juin dernier, les usagers qui circulent sur l’E420 en direction de la France ne peuvent plus emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay » vers la N5 via le rond-point de la Locomotive. Cette bretelle restera fermée au minimum jusqu’au mois de novembre 2020 afin de réaliser les aménagements qui permettront de connecter le rond-point de la Locomotive, à Frasnes et la nouvelle autoroute. Une déviation est mise en place via la sortie suivante « Couvin centre - Viroinval - Petigny » pour l’ensemble des usagers. Les poids lourds qui souhaitent se rendre vers Chimay via la N99 ne pouvant pas traverser le centre de Couvin, ils sont invités à effectuer un demi-tour via l’échangeur « Couvin centre - Viroinval - Petigny» pour remonter sur l’E420 en direction de Charleroi et emprunter la bretelle de sortie « Couvin nord - Chimay ».