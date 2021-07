La SWDE a dressé un point de la situation de la distribution d'eau mardi soir. Dans les réseaux concernés par des eaux sales ou troubles, l’eau du robinet ne peut pas être utilisée à des fins alimentaires même bouillie. La SWDE préconise une utilisation limitée aux besoins des sanitaires (WC) et à l’hygiène corporelle si l’eau est légèrement trouble.

Le village de Celles est toujours concerné par un problème d'eau non potable, tout comme la partie haute de l'entité de Dave, où l 'eau est actuellement coupée pour des opérations de rinçage et où de l'eau en bouteille est distribuée. Quand l'eau reviendra il faudra attendre l'avis officiel de potabilité avant de la consommer. Le problème se pose aussi à Ham-sur-Sambre (Jemeppe-sur-Sambre). La situation est à présent rétablie sur le village de Rivière (Profondeville), dans la zone de Lustin bas et à Floriffoux. Là où l'eau a été déclarée potable, une odeur de chlore un peu plus forte que d'habitude pourrait apparaître au robinet.Cela ne présente aucun risque pour la santé

Des manques partiels d'eau mais où la qualité de l'eau du robinet n'est pas altérée sont constatés à Bois de Villers.