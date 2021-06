Dans ces circonstances, l’accès à l’eau potable pour toutes et tous devient une priorité absolue. La Ville de Namur a décidé, en partenariat avec la SWDE, d’élargir son réseau d’accès à l’eau en ajoutant deux nouveaux points d’eau. Où donc ? À la place de l’Ange et à celle de Québec, toutes deux fort fréquentées par les Namurois et Namuroises. Ces fontaines s’ajoutent aux quatre autres points d’eau publics déjà existants Dans les mois à venir, l’ambition sera d’accroître ce réseau d’accès en ajoutant, progressivement, plusieurs fontaines en différents endroits stratégiques du centre-ville et de ses alentours. Une nécessité fondamentale en matière de droits humains. Remplir sa gourde, abreuver son animal de compagnie, ou se rafraîchir le visage sera réellement accessible à chacune et chacun sur le territoire namurois.

Points d’accès à l’eau potable à Namur : place de l’Ange (fontaine, à venir), place de Québec (fontaine, à venir), rue Rempart de la Vierge (arrière WC public), rue du Beffroi (arrière WC publique), venelle de la rue de Fer (arrière WC public), parc Astrid à Jambes (arrière WC public).

Lors du Conseil communal de ce mardi, l’installation de deux fontaines à eau sur le sol namurois a été confirmée. Celles-ci se situeront sur la place de l’Ange et la place de Québec.