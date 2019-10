Les voisins sont furieux: régulièrement la police est appelée dans cet appartement pour bagarres, trafics ou tapage nocturne

Ce dimanche vers 16 heures, les services secours ont été appelés rue Grande à Dinant. Une bagarre a éclaté dans un appartement apparemment bien connu des forces de l'ordre et une personne aurait reçu deux coups de couteau. Celle-ci aurait été amenée aux Cliniques Universitaires de Mont-Godinne et serait dans un état grave mais nous n'avons pu avoir de confirmation, le Parquet refusant de communiquer à ce stade de l'enquête.

Selon des informations diffusées sur les réseaux sociaux, le bâtiment est connu pour abriter des trafiquants de stupéfiants, un homme y est par ailleurs décédé en 2018 suite à une overdose. Des riverains se plaignent: ils ne dorment plus, la situation est devenue invivable et la police est appelée plusieurs fois par semaine pour des nuisances nocturnes.

Le conseiller communal Niels Adnet-Becker, via les mêmes réseaux, se dit furieux. "J'avais déjà envoyé plusieurs mails au bourgmestre et à la zone de police dont le premier le 22 décembre 2018, tout comme plusieurs habitants du quartier. Toujours le même endroit avec des bagarres, dessalages nocturnes, de la drogue intense. Qu'attendez-vous pour bouger et mettre en place des mesures concrètes pour la sécurité des citoyens Dinantais?"