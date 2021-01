Vendredi soir vers 21h30, un échange de coups de feu avenue Bovesse à Jambes a été signalé à la police locale de Namur. Plusieurs coups de feu ont notamment été tirés en direction d’un véhicule qui a été touché avant de prendre la fuite. Le parquet de Namur ignore à ce stade si ses occupants ont été blessés. Une enquête a été ouverte par le Service d’Enquête et Recherche. Le laboratoire est descendu sur place. Les auteurs en fuite sont recherchés et le but de l’enquête est d’identifier les différents protagonistes.