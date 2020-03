C'est ce que propose Café Recupel qui s'arrête à Namur les 26 et 27 mars

Café Recupel, projet destiné à sensibiliser la population au recyclage des équipements électroménagers, se posera rue de l'Ange à Namur capitale du Réemploi les 26 et 27 mars prochains.

Le principe est simple : le visiteur se rend au café éphémère avec un ou plusieurs vieux appareils électro et reçoit en récompense un jus de fruit, un bol de soupe ou une bière d’un producteur local. Les visiteurs peuvent également se rendre au Café Recupel avec des appareils électro en état de marche, mais qui ne sont plus utilisés. Depuis des années, Recupel travaille en étroite collaboration avec les organisations du secteur de la seconde main, Herwin et Ressources. Leurs membres, comme les centres de récupération (Kringwinkels) en Flandre, Les Petits Riens à Bruxelles ou Cyréo en Wallonie, sont présents au Café Recupel. Ils donnent une seconde vie aux appareils qui fonctionnent encore en les introduisant dans le circuit de la seconde main.

"Café Recupel est profitable à chacun. Dans notre Café, les visiteurs se débarrassent aisément des appareils qui peuvent encombrer leur habitation tout en passant un moment agréable. Et Recupel donne une nouvelle vie aux appareils collectés. Les appareils électro regorgent de matières premières comme des métaux précieux, du cobalt, du plastique ou de l’aluminium, qui sont réutilisées pour la production de nouveaux appareils grâce à un processus de recyclage rigoureux", explique Saar Bentein, porte-parole de Recupel.

"Nos appareils électro inutilisés ou cassés contiennent les matières premières de demain. Plus nous investissons dans l’urban mining, qui nous permet de réutiliser maintes fois les matières premières de nos appareils, moins nous devrons recourir à l’exploitation minière traditionnelle et polluante. En réalisant un petit effort pour se rendre au Café Recupel, les visiteurs apportent une contribution précieuse et positive à notre environnement et à notre société", conclut Saar Bentein.