Dès 2009, l’AIEG, l’intercommunale de gaz et d’électricité qui dessert les communes d’Andenne, Gesves, Ohey et Viroinval, a misé sur le LED dans l’éclairage public.

Au fil des années, l’AIEG a développé une réelle expertise dans le domaine de l’éclairage intelligent et compte désormais 2.800 points lumineux en LED qui bénéficient de la technologie du dimming (variation de l’intensité lumineuse). Tout bénéfice pour l’environnement et le portefeuille du contribuable. Ils ont une longévité beaucoup plus importante, pouvant aller jusqu’à une durée de vie de 15 ans au lieu de 2. Avec cette nouvelle technologie très performante, la réduction de consommation atteint déjà 40%.

Après une première expérience en 2009 à Vezin et certains quartiers de Seilles, l’AIEG effectue dès 2011 le premier remplacement d’éclairage public dans le village de Dourbes (Viroinval). Aujourd’hui, l’ensemble du parc d’éclairage public de la commune est équipé par de la technologie LED.

2.800 points lumineux sur Andenne et Rumes

Dès 2019, l’AIEG a pu mettre en œuvre une solution centralisée et intégrée pour la gestion de l’éclairage public des communes d’Andenne et de Rumes.

Grâce à des fonctionnalités intelligentes, les systèmes de contrôle et de monitoring permettent une utilisation rationnelle de l’énergie et un suivi journalier des performances du parc d’éclairage. Autrement dit, la consommation énergétique peut être évaluée de manière hebdomadaire ou même journalière et les niveaux de dimming peuvent être adaptés en fonction de la rue, de la fréquentation ou d’événements spécifiques.

Par rapport aux installations équipées de sources lumineuses conventionnelles, la combinaison du LED et du système de contrôle intelligent permet des économies allant jusqu’à 65 % sur la consommation énergétique et jusqu’à 80% sur les frais d’entretien.

Désormais, l’AIEG gère plus de 2800 points lumineux sur Andenne et Rumes. A terme, 5.500 points lumineux seront remplacés par cette technologie performante.