L'école privée Apollo a ouvert ses portes il y a un an à Champion. "" Valentine Fagneray et Duncan Deprez, deux professeurs de sciences ont continué leur formation pédagogique afin de trouver des solutions aux carences de l’enseignement public actuel. "

L'école présente plusieur spécificités. La première volonté est d’accueillir 10 élèves par classe au maximum, la seconde est de fonctionner avec une équipe d’enseignants sélectionnés d’après leurs aptitudes pédagogiques qui se veut soudée, afin de co-construire des projets concrets et adaptés. Enfin, la troisième spécificité consiste à tenir compte de ce qui fonctionne au mieux pour favoriser la concentration des jeunes : des horaires adaptés où les savoirs essentiels (maths, français, sciences, langues, histoire & géographie) se donnent le matin et où les savoirs liés aux compétences sociales et personnelles sont donnés l’après-midi sous forme de modules (santé, construction, orientation scolaire, méthodologie, programmation & robotique …).

Vouloir faire autrement signifie faire le choix de ne pas être subventionnés. M. Deprez explique : "Nous désirons offrir un enseignement nouveau, adapté aux évolutions de notre société et orienté tant sur les apprentissages que sur le bien-être et l’épanouissement de l’élève." Pour permettre d’offrir cela durant une année scolaire, les enfants doivent être écartés de l’enseignement ordinaire, c’est-à-dire suivre « un enseignement à domicile », et cela implique un minerval annuel de 5500 €.

De septembre 2021 à juin 2022, Apollo aura accompagné totalement ou partiellement six élèves au total. "Si ce nombre est peu élevé, il traduit tout de même une certaine demande de la part des élèves et des parents : des enfants pour lesquels l’enseignement ordinaire ne pouvait répondre correctement à leurs besoins. Ainsi, Apollo aura pu se démarquer des écoles classiques et prouver que l’enseignement qui y est dispensé fonctionne." Parmi les élèves accueillis, certains présentaient des difficultés face aux apprentissages plus ou moins importantes, mais grâce à la souplesse inhérente au caractère totalement privé de l’école, l’équipe a pu adapter les horaires et les méthodes pédagogiques afin de convenir aux particularités de chaque apprenant.

Étant donné la demande d’inscription grandissante pour l’année scolaire 2022- 2023, Apollo a pu se permettre de réduire le montant du minerval de 50%. "Contrairement à l’année scolaire actuelle où un minerval de 1100€/mois était demandé, ce dernier a été revu à 550€/mois pour l’année à venir. Dans un monde où d’autres écoles privées accueillant plus de 20 élèves par classe demandent de débourser entre 15.000€ et 35.000€ par an, il est indéniable qu’Apollo se démarque aussi par son prix qui peut être qualifié de « réduit »."

Les deux pilotes de l’école espèrent ainsi pouvoir rendre accessible leur projet à un plus grand nombre de familles qui en éprouveraient le besoin ou l’envie.

https://ecoleapollo.be/