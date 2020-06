Dans le cadre de la reprise des cours en présentiel dans l’enseignement fondamental communal, le Collège communal de Sambreville, a souhaité organiser la concertation sociale pour la reprise des cours.

A l'issue de la réunion de ce mercredi, il a été décidé que sur le territoire sambrevillois, la rentrée des maternelles se fera ce jeudi 4 juin et non le 2 comme préconisé et la rentrée des primaires le lundi 8 juin 2020.

" Le Collège communal de Sambreville, tient toutefois à souligner qu’il comprend que la reprise soit parcourue d’un sentiment mitigé suite aux efforts considérables qui ont été déployés par les directions et les membres du personnel pour parvenir à respecter les normes très contraignantes de la circulaire précédente (7550 du 25/04/2020). Cela étant, l’ensemble des acteurs étant attentif au bien-être et au développement des enfants, c’est avec enthousiasme que ces deux rentrées, maternelle et primaire, se feront.Il est à noter que même si les nouvelles recommandations impliquent un assouplissement important des normes de sécurité pour l’enseignement maternel et primaire, certaines conditions sanitaires restent d’actualité comme la distance physique, avec l’encouragement d’activités en plein air, le port du masque pour les adultes (plus obligatoire pour les élèves de 6èmeprimaire), l’hygiène des mains, le nettoyage des locaux, etc. Il n’est donc plus question de « silos » (groupes identiques d’une dizaine d’enfants), mais de « groupe classe » considéré comme des bulles de contact qui devront se maintenir jusqu’à la fin de l’année scolaire."