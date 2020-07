On leur reproche d'avoir vendu de l'ecstasy en association, et notamment à des mineurs.

Bernard et Bernadette, lui la trentaine et elle de 10 ans sa cadette, comparaissaient le 9 juillet devant le tribunal correctionnel de Namur pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. On leur reprochait d'avoir vendu de l'ecstasy, du speed et des amphétamines en association, notamment à des mineurs de moins de 16 ans, entre janvier et décembre 2019. C'est avec une plainte de la tante d'un mineur qui consommait que l'affaire a démarré.