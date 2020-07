Bernard et Bernadette, lui la trentaine et elle de 10 ans sa cadette, comparaissaient ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. On leur reproche d'avoir vendu de l'ecstasy, du speed et des amphétamines en association, notamment à des mineurs de moins de 16 ans, entre janvier et décembre 2019.

Bernard, déjà connu de la justice pour des faits de vente de stupéfiants et de vols avec violence est sur les nerfs au moment d'être interrogé par le tribunal. " Je ne reconnais pas certains des faits qui me sont reprochés. Je ne faisais pas de trafic de stupéfiants, j'en faisait goûter, on en échangeait en soirée." Face au juge d'instruction, Bernadette avait affirmé qu'elle vendait pour le compte du jeune homme depuis un an . " C'est faux, nous ne nous connaissions que depuis un mois au moment où nous avon été arrêtés", clame-t-il.