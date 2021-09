Un couple de Namurois comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel. Aux commandes de leurs propres écuries, ils ont fréquenté le milieu hippique international, avant d’entamer une véritable descente aux enfers. Le parquet de Namur les accuse de détournements pour 240.000 euros et d’abus de biens sociaux pour près de 550.000 euros.

Les intéressés ont été condamnés par défaut il y a quelques mois, lui à 1 an de prison et elle à 8 mois. Outre des amendes de 6.000 euros chacun, la justice a signifié au couple la confiscation d’une somme de 800.000 euros et une interdiction d’exercer une activité commerciale pendant 8 ans

Leurs écuries étaient une affaire familiale ayant pignon sur rue entre 2006 et 2012. Une activité coûteuse où les rentrées financières découlent d’investissements et où les pertes peuvent être rapides et conséquentes. Si bien que les écuries en question se sont retrouvées au bord du gouffre en octobre 2012, la société présentait alors 662.000 euros de pertes cumulées. C’est dans le cadre de la descente de faillite que diverses infractions ont été relevées. Notamment plusieurs détournements : celui d’un camion Scania qui a été soustrait à la faillite, mais aussi un quad, une remorque et… une somme de 412.000 euros. "Cette somme a bel et bien été investie", confie le prévenu. "Si vous savez me dire dans quoi je pourrai le confirmer mais je ne m’en souviens pas exactement. Mais je peux tout justifier."

Des préventions d’absence de comptabilité sont reprochées au gérant, tout comme des abus de confiance : ils ont revendu un véhicule qui faisait l’objet d’un leasing. Les abus de biens sociaux s’élèvent à plus de 550.000 euros. Des paiements ont été effectués sur les comptes personnels des membres du couple, alors que les actifs de la société ont été ponctionnés allègrement, notamment pour des frais d’hôtel, de voyages ou de parfumerie, tout comme pour payer des bijoux "C’était un drôle de milieu, invivable, mais on n’a pas pillé la société", confie la prévenue. "J’y ai laissé 5 terrains et mon héritage, notre famille est détruite. On a voulu sauver notre bébé en faisant peut-être n’importe quoi." Selon l’un de ses conseils, le couple aurait investi près d’un million d’euros dans ces écuries.

Le parquet, évoquant des "opérateurs calamiteux" et la grande nébulosité qui entourait leurs activités, demande la confirmation des condamnations à l’égard des deux prévenus. Les avocats du couple plaident la suspension du prononcé de la condamnation et la levée d’interdiction commerciale, afin de permettre aux anciens amoureux des chevaux de rebondir dans la vie, à près de 60 ans.

JVE