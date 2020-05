En attendant des nouvelles du Conseil National de Sécurité pour le monde culturel début juin, le théâtre avance.

La prochaine saison du théâtre de Namur n'est pas anodine: elle devait signifier son retour à la normale après une année de travaux. Mais le covid-19 est passé par là. "Nous espérons que, début juin prochain, le Conseil National de Sécurité s'adressera enfin au monde culturel et qu'il nous précisera, entre autres, quand et dans quelles conditions, il nous sera possible de reprendre notre activité", précise le théâtre en annonçant une partie de ses spectacles avec des modalités particulières.



"Nous adapterons ce qui doit l'être puis nous lancerons la saison dans la foulée et nous vous permettrons de vous abonner. Vous pourrez choisir vos spectacles et leur date pour la saison à venir dans le bon de commande qui vous sera adressé par courrier ou par notre formulaire en ligne. Mais au lieu de payer l’intégralité de votre abonnement, vous serez invité à verser un acompte de 50 €/personne pour créditer votre compte client et ainsi valider votre abonnement. Le solde sera à payer au moment de votre premier spectacle."

> Edmond

Du 24 au 28.11.20

De Alexis Michalik,

Mise en scène Michel Kacenelenbogen

> Les élucubrations d’un homme soudain frappé par la grâce

Les 13 et 14.11.20

De et avec Edouard Baer

> Room

Du 22 au 28.04.21

De James Thierrée

> La ville des zizis

Du 09 au 13.02.21

De Eline Schumacher

> Louis Chédid en concert

Le 19.11.20

> Une Cérémonie

Du 23 au 26.09.20

De et par Le Raoul Collectif (Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot)

> La vie de Galilée

Du 22 au 24.10.20

De Bertolt Brecht. Mise en scène de Claudia Stavisky avec Philippe Torreton

> Ivo Pogorelich en récital

Le 01.04.21

