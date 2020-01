On peut dire que l’ASBL Éduc’action et Dignité est dans une mauvaise passe actuellement. Son Espace Dignité ouvert depuis novembre 2018 rue Mazy n’en finit pas de susciter des réactions négatives et des recours. Non pas devant l’activité d’accueil de SDF et de personnes en difficulté, mais pour les incivilités, les dégradations et les nuisances occasionnées aux riverains.

L’association a reçu une mise en demeure de la Ville de Namur pour infraction urbanistique. " Sur le plan juridique, notre activité est tout à fait conforme au bail que nous avons signé. Notre avocat, Me Dermagne, y répondra" , note Robert Bourgeois.

Qui ne cache pas que son association affiche un "trou" de 40 000 €. Est-ce à dire que le généreux donateur d’1 million d’euros sur cinq ans a fait faux bond et que l’accueil bas seuil de la rue Mazy est menacé qu’on lui coupe les vivres ?

"Pas du tout. C’est lié à l’organisation du Noël solidaire. Les comptes de l’Espace Dignité sont distincts. Cette année, les chefs de Génération W n’ont pas pu être présents car ils avaient une autre événement et un donateur s’est désisté. Je me suis posé la question du maintien de l’événement au Wex, puis je me suis dit qu’on allait le faire et renflouer les caisses plus tard" , explique Robert Bourgeois.

Lequel avait déjà eu fort à faire l’an dernier avec un de ses salariés, l’ex-conseiller communal PTB Jean-François Lenoir, qui avait été l’auteur d’injures sexistes sur Facebook avant d’être arrêté pour avoir mis le feu à une habitation, heureusement sans faire de blessé.

"J’ai eu grand plaisir à travailler avec Jean-François Lenoir, qui a toujours été professionnel", assure le président d’Éduc’action et Dignité, qui refuse de se laisser abattre par cette série noire.

"Ce n’est pas les pauvres qu’il faut combattre mais la pauvreté et la misère. En attendant que les pouvoirs publics fassent leur travail, nous tentons de parer au plus pressé et d’aider à resocialiser des personnes en situation de grande détresse", conclut-il.