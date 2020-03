Claude Eerdekens, bourgmestre d'Andenne, vient de s'exprimer sur Facebook au sujet de la crise sanitaire.

"Notre Cité fut, en février dernier, la première à annuler un voyage de 19 enfants de l’école communale de Coutisse vers l’Italie du Nord. On nous a pris à ce moment-là pour des « fous » alors que la Ville avait raison avant le monde de l’enseignement qui ne déconseillait pas ce type de voyage…Il y a des mois que le Gouvernement fédéral devait prévoir cette crise, commander des masques, des produits adéquats et limiter les déplacements. Trois semaines cruciales ont été perdues et cela aura un coût en vies humaines. Heureusement, depuis quelques jours, il y a un sursaut au niveau fédéral avec la Constitution d’un Gouvernement disposant de l’appui de 9 partis politiques et qui a obtenu les pouvoirs spéciaux pour adopter toutes les mesures destinées à garantir la santé et en priorité la vie de nos habitants. Honte à Monsieur De Wever, coronasceptique de la 1ère heure, qui a saboté depuis le début tous les efforts indispensables en terme de santé publique !"