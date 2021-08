"Elles ont été manipulées de A à Z et cela aurait pu finir bien plus mal", estime Me Donceel, l'avocate d'une des prévenues. Deux jeunes filles âgées de 18 ans à peine et provenant de Mulhouse ont été contrôlées le 15 mars dernier en compagnie d'un homme originaire de la même ville et né en 1991 sur la E411 à Eghezée. Dans la voiture, les policiers ont découvert deux rouleaux contenant au total 10.255 euros. Si dans un premier temps, le prévenu a confié aux policiers que cet argent lui avait été prêté et qu'il était destiné à acheter une voiture à Anvers, les deux jeunes filles ont rapidement craqué durant leur interrogatoire. Celles-ci ont rapidement déclaré qu'elles venaient en fait acheter de la cocaïne à Anvers. Et que la drogue devait être cachée dans des préservatifs insérés dans leurs vagins sur le chemin du retour.