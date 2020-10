Peu après midi ce lundi, les riverains proche du rond-point du Cheval Blanc à Eghezée ont assisté à une scène incroyable. Certains sont d’ailleurs encore sous le choc.

« J’ai d’abord cru que c’était un film qui se tournait ici », dit l’un d’entre eux. Un grand « boum » d’abord, une voiture accidentée au rond-point ensuite et des forces de l’ordre en nombre impressionnant… Le décor est planté, mais il est bien réel. « Des dizaines de voitures de police, au moins quatre camions de pompiers (la caserne est toute proche) et un hélicoptère de la police fédérale ont participé à la poursuite. Ce n’était pas du cinéma », explique le chef de la police locale.

La course-poursuite avait débuté quelques kilomètres plus tôt, toujours dans la commune. Un banal contrôle de police… « Mais cette voiture, avec deux personnes à bord, ne s’est pas arrêtée. Le conducteur a pris la fuite en direction de Jodoigne et il s’est planté tout seul, comme un grand, dans le rond-point. Comme il a aussi heurté une borne de gaz, les services de secours et d’intervention (ORES) sont arrivés rapidement sur place. Vers 14h30, la situation était maitrisée et la circulation à nouveau rétablie.

A l’heure où on se parle, les deux personnes ont été privées de liberté et sont entendues. On ne sait toujours pas pourquoi le chauffeur n’a pas obtempéré », ajoute-t-il. On sait que ces deux individus sont assez jeunes, mais déjà adultes.