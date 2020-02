L’année dernière, la Ville de Namur annonçait des investissements pour 2019 à 2021, notamment pour l’égouttage à Temploux : les travaux démarrent enfin. "L’égouttage reste un point d’attention particulier. La priorité sera mise sur l’entité de Temploux avec des travaux d’égouttage majeurs s’élevant à 3 600 000 €, en collaboration avec la SPGE (Société publique de la gestion de l’eau) via l’Inasep. Il s’agit de travaux importants qui vont permettre d’assainir les rues Roger Clément, Grande Sambresse, route de Spy et chemin de Moustier et de raccorder l’ensemble du réseau à une station d’épuration", annonçait l’échevin Luc Gennart.

Bonne nouvelle : le chantier de collecteur de Soye-Temploux démarre enfin. Les riverains ont été avertis par un toutes boîtes et une réunion d’information.

Les travaux qui ont pour but d’intercepter les eaux usées rejetées directement dans le ruisseau Les Miniats par les égouts et de les envoyer pour traitement à la station d’épuration de Floreffe sont effectués par l’entreprise Willemen Infra.

Ce qui a déjà démarré : le chantier de pose de collecteurs dans les rues Roger Clément et Saint-Amand pour la préparation de la pose de la station de pompage.

"Les travaux à proximité de la place de Soye et rue de Spy sont programmés au printemps 2020. Les travaux à réaliser dans les jardins et les champs sont programmés à partir du printemps 2020 vu le taux d’humidité des terrains", annoncent notamment les Villes de Namur et L’Inasep en attirant l’attention que le planning est tributaire des imprévus de chantier et des intempéries.

La pose du collecteur dans la rue Roger Clément devra se faire en 3 phases :

Phase 1 : de la rue des carrières du Fayt jusqu’à la fin de la rue Roger Clément, accès par la rue Roger Clément.

Phase 2 : du restaurant L’Essentiel (n°32 rue Clément) jusqu’à la rue des Carrières du Fayt accès par le haut de la rue Roger Clément.

Phase 3 : du carrefour de la rue de la Vannerie au restaurant L’Essentiel (n°32 rue Clément). Une déviation sera placée par la route de Spy et la rue de Soye.

La rue des Terres Holles sera aménagée (empierrement et zones de croisement) pour permettre aux riverains d’accéder à leur habitation durant les travaux dans la rue R. Clément.

Accès aux riverains : "Dans ce cadre, l’accès en véhicule à votre habitation sera toujours possible en dehors des heures de travail des ouvriers (soit avant 7 h et après 16 h)", précise l’entrepreneur.

Mobilité : "Lorsque la mise en place d’itinéraires de déviation sera nécessaire, une information plus spécifique dans les rues impactées par nos travaux sera réalisée sous forme d’avis riverain", assure Willemen Infra.

Collecte des ordures : "Il n’y a pas de changement pour les jours de collecte des déchets des particuliers (déchets ménagers, déchets organiques, papiers-cartons, PMC). Nous vous demandons de sortir vos déchets au plus tard pour 6 h le jour de la collecte. Si l’accès n’est pas possible pour le BEP, l’entrepreneur se charge de les rassembler en un lieu accessible aux camions du BEP." Les services de Namur et de Floreffe ont veillé à ces dispositions.