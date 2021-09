Interpellée grâce aux caméras de surveillance de la ville, celle qui allumait ces incendies a été placée en détention préventive le 19 avril 2019 et a été libérée le 3 janvier 2020. Elle n’était pas présente pour s’expliquer devant le tribunal correctionnel ce jeudi.

L’avocate des propriétaires du bâtiment de la rue du Président, où des dégâts ont été occasionnés à la façade, aux châssis et aux carreaux, réclame un euro à titre provisionnel, sur un dommage estimé à 15.000 euros. Le substitut Gaublomme requiert une peine de 5 ans de prison à l'encontre de l'intéressée. "Elle avait pris la peine d'informer elle-même RTL des incendies qu'elle allumait. Elle apparaissait sur les images de vidéosurveillance à chaque incendie mais disait aux enquêteurs qu'elle était simplement de passage. Son sweat-shirt assez caractéristique a permis de la reconnaître. Lors de son interpellation, elle portait des lames de rasoir sur elle, pour s'automutiler. Après les faits, elle a avalé du verre pilé pour se suicider." Jugement le 30 septembre.

Les Namurois se souviennent de cette vague d'incendies volontaires qui avait frappé Namur en avril 2019. L'auteur agissait souvent la nuit. Elle, puisque c 'était une dame, a mis le feu à une habitation de la rue du Président et à plusieurs autres endroits, dans l’immédiat centre-ville de Namur. Des poubelles, un filet de chantier, un coffret électrique ont notamment été visés, les 10, 11 et 12 avril 2019. Les incendies n'ont, heureusement, fait aucun blessé.