Elle tente de trancher la gorge de son conjoint : 18 mois de prison © REPORTERS Namur JVE

Le 31 octobre 2014, Amanda a donné plusieurs coups de couteau à son compagnon, notamment à la gorge et à la carotide. Précarisés, les membres du couple boivent et la situation dégénère fréquemment. Quelques jours plus tard, Amanda va rechercher son compagnon à l’hôpital. Elle débranche les appareils de monitoring et ils s’en vont pour boire et faire la tournée des casinos. Le 4 mai, elle récidive et donne à nouveau des coups de couteau à son partenaire.