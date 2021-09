La vie de Marie (prénom d’emprunt), a basculé lorsqu’elle a retrouvé ...une petite culotte dans le lit conjugal. "Mon compagnon venait de me tromper. J’ai perdu pied suite à cela. J’ai notamment été internée." Désorientée, Marie se met à voler, avec un ami rencontré dans un établissement psychiatrique. Les victimes sont des personnes âgées, dont sa propre arrière grand-mère, née en 1929, à qui deux bagues ont été dérobées. Cette dernière a été victime d’un vol avec violence crapuleux , le 21 avril 2018. Elle a été attachée avec des colsons, bâillonnée avec un essuie et présentait des blessures « à sang coulant », selon le parquet. La dame âgée en a gardé d’importantes séquelles psychologiques, d’autant plus qu’elle a reçu une seconde « visite », le 10 mai, lors de laquelle 20 euros lui ont été dérobés.

D’autres personnes ont fait les frais du duo. 7 vases du Val Saint-Lambert, pour un montant de 700 euros ont été dérobés à une dame née en 1951. Des vols de vêtements et bijoux ont eu lieu en juin 2018 à Philippeville. Seule devant le tribunal ce jeudi, la prévenue a reconnu qu’elle a agi de façon consciente en association avec son complice et d’autres personnes absentes du procès, dont les grands-parents ont également été visés.

Le substitut Gaublomme requiert une peine de 5 ans avec sursis à l’encontre de Marie et une peine de 4 ans à l’encontre de son complice, qui avait jugé bon de ne pas faire le déplacement à l’audience.

Jugement le 30 septembre.