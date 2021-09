", estimait Me Donceel, l'avocate d'une des prévenues lors de l'audience du 26 août. Deux jeunes filles âgées de 18 ans à peine et provenant de Mulhouse ont été contrôlées le 15 mars dernier en compagnie d'un homme originaire de la même ville et né en 1991 sur la E411 à Eghezée. Dans la voiture, les policiers ont découvert deux rouleaux contenant au total 10.255 euros. Si dans un premier temps, le prévenu a confié aux policiers que cet argent lui avait été prêté et qu'il était destiné à acheter une voiture à Anvers, les deux jeunes filles ont rapidement craqué durant leur interrogatoire. Celles-ci ont rapidement déclaré qu'elles venaient en fait acheter de la cocaïne à Anvers. Et que la drogue devait être cachée dans des préservatifs insérés dans leurs vagins sur le chemin du retour. N'étant pas avare de détails, l'une d'elles a précisé qu'un premier voyage de ce type avait eu lieu début janvier et que leur prochaine destination serait le Maroc. Pour chaque voyage elles recevaient 200 euros. La drogue devait au final être vendue par d'autres jeunes d'une cité de Mulhouse.

Questionné fin août, le plus âgé des prévenus confiait : "Je venais bien acheter une voiture. Elles ont eu peur et ont raconté n'importe quoi. Leurs versions ont changé à chaque fois qu'elles ont été interrogées." Réinterrogée, la seule des deux prévenues présente à l'audience, visiblement tétanisée lorsqu'elle doit croiser le regard du plus âgé, est revenue sur ses déclarations pour confirmer qu'elle était bien en Belgique pour aller acheter une voiture.

Le principal prévenu est condamné à 4 ans de prison et une amende de 2000 euros. La prévenue qui a comparu écope d’une peine de 15 mois de prison assortie d’un sursis de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive effectuée et d’une amende de 1000 euros. La deuxième prévenue est condamnée à 15 mois de prison et à une amende de 1000 euros