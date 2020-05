Le CHR Sambre et Meuse – Site Sambre à Auvelais rend hommage aux mains expertes et habiles des "blouseuses"

"Bravo et merci aux mains expertes et habiles des 'blouseuses'", c'est le message que veut faire passer publiquement le CHR Sambre et Meuse – Site Sambre à Auvelais. "Ca y est, elles ont arrêté de coudre. Mission accomplie pour les couturières bénévoles qui, un mois durant, ont travaillé d’arrache-pied pour constituer un stock de matériel de protection pour le personnel soignant. Le travail a été intense pour surfiler, piquer, coudre au total plus de 2.700 blouses et 200 masques", souligne l'hôpital reconnaissant.

Chaque jour entre 9h et 16h, les "blouseuses" se sont relayées par équipe de 5 personnes afin de respecter les distances de sécurité dans leur atelier éphémère au cœur de l’hôpital. 17 bénévoles ont travaillé mais c’est une soixantaine de personnes qui avait répondu à l’appel du CHR Sambre et Meuse lancé sur Facebook le 31 mars dernier. Un message qui avait généré un énorme buzz, la publication ayant été partagée 1.200 fois et vue par plus de 91.000 personnes.

Une mobilisation appréciée sur le terrain. "On peut laver jusqu’à 5 fois les blouses", précise Florence Effinier, infirmière en Chef de la Stérilisation et initiatrice de ce projet solidaire. "Nous avons travaillé avec du papier polypropylène, un papier épais utilisé pour emballer le matériel qui se trouve en salles d’opération". Une opération réussie qui méritait bien des remerciements. Les couturières bénévoles ont reçu chacune un montage floral offert par Gilles Mouyard, président du CHR Sambre et Meuse et la Direction de l’hôpital.