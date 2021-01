Emines: club de foot en mode mouvements de jeunesse Namur Grégory Piérard © D.R.

L’idée est pour le moins originale. Le club de football d’Emines veut louer ses installations à des mouvements de jeunesse cet été. La cafétéria pourra par exemple être séparée en deux et faire office de logement et réfectoire. "Nous avons une cuisine, quatre vestiaires et des douches, c’est parfait pour un camp", explique Kevin Alexis, le trésorier du club.