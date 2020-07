Durant tout l’été, l’Espace de l’Homme de Spy (EHoS) met les enfants à l’honneur en les invitant à partir à l’aventure dans le bois de la grotte de Spy !

Depuis le 1er juillet, l’EHoS propose un tout nouveau carnet de balade grâce auquel les enfants entre 7 et 12 ans, aidés d’une carte, pourront guider leurs parents du musée jusqu’à la Grotte de Spy. Tout au long du chemin, des jeux et des énigmes leur permettront de découvrir la Préhistoire et l’environnement qui les entoure. Le carnet est entièrement gratuit et disponible à l’accueil de l’EHoS durant ses heures d’ouverture (du mercredi au dimanche, de 13h à 17h).

Pour les plus petits (à partir de 4 ans) et pour ceux qui préfèrent les balades animées, l’EHoS proposera également 5 balades contées jusqu’à la Grotte de Spy en juillet et août (les 23 et 30 juillet, les 6, 20 et 27 août). À l’aide d’illustrations, vous voyagerez au temps de l’Homme des cavernes jusqu’à la grotte de Spy et découvrirez son mode de vie tout au long du parcours, afin d’aider Spyrou, le héros régional, à retrouver son campement ! À l’issue de la balade, une visite du centre d’Interprétation est comprise dans le tarif, afin de compléter l’après-midi de la meilleure manière qui soit. Pour les 7 -12 ans, il est d’ailleurs possible de demander le carnet ludique de visite du musée, disponible gratuitement à l'accueil.

Espace de l’Homme de Spy : Route d’Eghezée 301 – 303 à 5190, Onoz

info@hommedespy.be - www.hommedespy.be - 081 74 53 28 Ouvert du mercredi au dimanche, de 13 à 17h.