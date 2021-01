Marc (prénom d’emprunt), comparaissait fin décembre devant le tribunal correctionnel de Namur pour s’expliquer au sujet d’un vol de véhicule commis en novembre 2019. A ce moment, il était censé avoir réintégré la prison d’Andenne à la suite d’un congé.

Né en 1997, le jeune homme, qui était étudiant au moment d’intégrer l’établissement pénitentiaire, n’a connu que la prison à partir de sa majorité. Il a été condamné à 3 ans en 2016, à une peine de travail de 300 heures en 2017 et à 18 mois de prison en 2018.

Le représentant du parquet revenait sur les circonstances du vol : "Les clés du véhicule ont été dérobées à l’employé d’une grande surface dans la cantine de celle-ci ce jour-là vers 15h. Le véhicule a été contrôlé vers 23h45 alors que le prévenu et un autre occupant prenaient un rond-point à sens inverse, la police s’est alors rendu compte que la voiture avait été signalée comme volée plus tôt dans la journée. Le prévenu avait été condamné à une peine de travail qu’il n’a jamais exécutée, vu la récidive et le fait qu’il n’ait pas réintégré la prison, une peine de 18 mois est appropriée."

Marc concluait : « Je suis depuis 6 ans en prison, j’arrive à la fin de ma détention et je ne veux pas y retourner, j’ai fait peine sur peine et j’ai assez souffert, je vous demande de ne pas en rajouter. J’ai plein de projets, je suis diplômé. Je demande une peine de travail. »

Le tribunal a rendu son jugement ce vendredi. Marc et son complice sont condamnés à des peines de 10 mois de prison.