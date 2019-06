Kemal U avait bu, était déchu du droit de conduire et venait de voler une voiture

Le 21 septembre 2018, un drame se nouait à l'entrée d'Ohey. Une violente collision frontale a en effet coûté la vie à Quentin Dorval, un jeune père de famille originaire de la région qui se rendait au travail au volant de sa Peugeot 208. En face de lui avait surgit Kemal U, un détenu en congé pénitentiaire pour quelques heures. L'homme avait bu et il venait de voler une puissante Audi A5. Son procès a eu lieu ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Namur.

Le jour des faits, Kemal U était frappé par une déchéance du droit de conduire. Il bénéficiait d'un congé pénitentiaire car l'homme est loin d'être un enfant de coeur : il a été condamné par le tribunal de Charleroi à une peine de 3 ans pour des vols avec violence et par celui de Mons à une peine de 5 ans pour extorsion. Ce jour-là, il affirme ne pas avoir dormi pendant près de 24 h et avoir consommé de l'alcool avant d'entrer par la fenêtre chez un particulier et de lui dérober son portefeuille et les clés de sa voiture. La suite, une longue série d'infractions au code de la route, s'est déroulée entre Ciney et Ohey et lui vaut une prévention d'entrave méchante à la circulation. Usage intempestif des appels de phare, dépassements dangereux, non respect des distances de sécurité, mise en danger des autres conducteurs, conduite au double de la vitesse autorisée (100 au lieu de 50km/h), il se comporte tel un maniaque de la route. Vers 6 h 36, il passe à gauche de la chicane située à l'entrée d'Ohey plutôt qu'à droite et percute de plein fouet Quentin qui arrive en face et qui décédera quelques heures plus tard à l'hôpital.

A l'audience de ce jeudi, Kemal, qui a adressé une lettre à la famille de Quentin, s'excuse du bout des lèvres. Le père, la mère, les soeurs et la grand-mère de Quentin se constituent parties civiles pour 1€ à titre provisionnel, alors que sa compagne réclame 25.000€, à titre provisionnel également. Le parquet réclame une peine de 12 ans de prison pour l'entrave méchante à la circulation et annonce déjà son intention d'aller en appel si une peine inférieure devait être prononcée. Pour les autres infractions, notamment de roulage, un an de prison supplémentaire est demandé, tout comme 10 ans et 6 mois de déchéance du droit de conduire et l'obligation de repasser tous les examens d'aptitude à la conduite et 700€ d'amende.

L'avocat du prévenu souhaite que la peine prononcée n'excède pas les 5 ans de prison. "Je demande à ce que l'entrave méchant soit requalifiée en homicide involontaire. Mon client n'a pas vu la chicane arriver et a tenté d'éviter le conducteur qui venait en face de lui. Il affirme aussi avoir voulu récupérer sa cigarette qu'il venait de laisser tomber. Il est récupérable à condition d’entamer un suivi drastique pour ses problèmes de drogue et d'alcool."

Jugement le 5 septembre