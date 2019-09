Kemal U. avait bu, était déchu du droit de conduire et venait de voler une voiture.

Le 21 septembre 2018, un drame se nouait à l'entrée d'Ohey. Une violente collision frontale a en effet coûté la vie à Quentin Dormal (photo ci-dessus), un jeune père de famille originaire de la région qui se rendait au travail au volant de sa Peugeot 208. En face de lui avait surgi Kemal U, un détenu en congé pénitentiaire pour quelques heures. L'homme avait bu et il venait de voler une puissante Audi A5.

Le tribunal de Namur a rendu son verdict ce jeudi. Kemal U. est condamné à 10 ans de prison ferme. Le tribunal a accordé un euro à titre provisionnel aux parties civiles, à savoir la compagne, le père, la mère, les soeurs et la grand-mère de Quentin. En réaction au verdict, le prévenu a demandé s'il serait également déchu du droit de conduire durant cette période. "On ne conduit pas quand on est en prison", lui a répondu la présidente Matagne. Quelques minutes après le prononcé, le papa de Quentin, Vincent Dormal, expliquait : "Contrairement à ce qui a été écrit, il ne nous a jamais envoyé de lettre d’excuse. Et quand il en a bredouillé à l’audience, on sentait qu’il disait juste ce que son avocat lui disait de dire. Nous ne savons pas encore si nous ferons appel. Un an après le drame, on essaie d’avancer comme on peut. Mais il y a toujours des anniversaires ou autre qui nous rappellent le décès de Quentin".

Le jour des faits, Kemal U. était frappé par une déchéance du droit de conduire. Il bénéficiait d'un congé pénitentiaire car l'homme est loin d'être un enfant de chœur : il a été condamné par le tribunal de Charleroi à une peine de 3 ans pour des vols avec violence et par celui de Mons à une peine de 5 ans pour extorsion. Ce jour-là, il affirme ne pas avoir dormi pendant près de 24 h et avoir consommé de l'alcool avant d'entrer par la fenêtre chez un particulier et de lui dérober son portefeuille et les clés de sa voiture. La suite, une longue série d'infractions au code de la route, s'est déroulée entre Ciney et Ohey et lui vaut une prévention d'entrave méchante à la circulation. Usage intempestif des appels de phare, dépassements dangereux, non respect des distances de sécurité, mise en danger des autres conducteurs, conduite au double de la vitesse autorisée (100 au lieu de 50km/h), il se comporte tel un maniaque de la route. Vers 6 h 36, il passe à gauche de la chicane située à l'entrée d'Ohey plutôt qu'à droite et percute de plein fouet Quentin qui arrive en face et qui décédera quelques heures plus tard à l'hôpital.

Le parquet avait réclamé une peine de 12 ans de prison pour l'entrave méchante à la circulation et annonçait déjà son intention d'aller en appel si une peine inférieure devait être prononcée.