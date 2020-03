C'est une des 3 pistes envisagées, sur la Meuse derrière la caserne du génie à Jambes par exemple.

La création d’une piscine extérieure et ouverte en Meuse - soit directement dans le fleuve, soit en berge immédiate - est un des trois scénarii que le BEP devra étudier pour la Ville de Namur. Cela rejoint le leitmotiv de Raymond Dulieu, chef d’entreprise, sportif et ancien candidat d’ouverture chez Ecolo : Namur doit imaginer une piscine sur Meuse. "Il faut au moins étudier sérieusement cette possibilité pour éliminer définitivement l’idée si elle est mauvaise", déclare celui qui a créé le groupe Facebook "Piscine sur la Meuse à Namur" avec 400 followers.

"Quelqu’un de mon équipe a profité d’un voyage professionnel en Finlande pour aller voir les fameuses piscines sur la mer en plein air. Nous avons des contacts avec les constructeurs qui sont intéressés de développer des infrastructures de ce type ailleurs dans le monde. Le privé sera intéressé par le projet car cela deviendrait un pôle d’attraction touristique et Namur peut obtenir des subsides : son bourgmestre a moiré qu’il est très doué pour cela" , explique le Namurois.

© Swijsen



"L’entreprise finlandaise est prête à envoyer deux hommes pour étudier cette possibilité sur la Meuse à Namur et faire un devis gratuitement. Il suffit de payer deux billets d’avion et deux chambres d’hôtel" , s’enthousiasme celui qui se tient à la disposition du Bureau économique de la province de Namur pour donner les coordonnées.

Ce papa d’une nageuse de compétition n’a pas abandonné l’idée de construire une piscine olympique dans le Namurois. "Oui, Louvain-la-Neuve a été choisie pour cela, mais une pétition circule pour qu’il y en ait une pour la province de Namur et de Luxembourg. Namur peut remplacer ses 3 piscines vieilles et petites par une grande qui pourrait accueillir autant de monde, argumente Raymond Dulieu. Il existe des alternatives pour construire en neuf, beaucoup plus performant. La Ville réaliserait des économies d’échelle et les coûts d’exploitation seraient inférieurs. Cela permettrait aussi d’accueillir plusieurs groupes en même temps (plongée, natation synchronisée…) et aux enfants qui s’entraînent dans des clubs de ne pas revenir à 21 h parce que la piscine n’était pas disponible plus tôt", plaide-t-il.

Éliane Tillieux : "la meilleure idée, c’est s’associer aux communes voisines"

© Swijsen



Le scénario privilégié à ce stade par la ville de Namur parmi les 3 qui devront être envisagés par l’étude du BEP est la création d’un nouveau complexe aquatique aux abords de Namur voire sur le territoire d’une commune voisine via une démarche intercommunale, dans une optique de mutualisation des coûts entre plusieurs communes désireuses de développer une piscine.

Une hypothèse qui sied à l’opposition socialiste. "O n sait que La Bruyère, Eghezée et Fernelmont réfléchissent au projet de création conjointe d’une piscine publique. Namur pourrait s’y associer afin de développer un projet ambitieux " , estime Éliane Tillieux qui préfère la version partenariat 100 % public à la version qui associerait un privé.

Le scénario d’une piscine sur la Meuse ne déplaît pas non plus au groupe socialiste. "Avec la caserne du génie qui est mise en vente par la Défense à Jambes, est-ce qu’on n’en profiterait pas pour installer en bord de Meuse un complexe aquatique qui aurait l’avantage de nous différencier des autres villes tout en ajoutant une attractivité supplémentaire. On a vu ce que Helsinki peut faire. Nous pensons qu’il faut absolument envisage un projet ambitieux comme celui-là à Nam ur."

Pierre-Yves Dupuis : "L’occasion de se pencher sur une piscine sans chlore"

© Swijsen



Dans les rangs de Défi, Pierre-Yves Dupuis déplore la fermeture de la piscine de Salzinnes même s’il comprend les raisons qui y ont mené. "C’est une perte pour tout le quartier et les écoles de Namur qui y allaient à pied jusqu’ici. Même si une solution est envisagée pour la remplacer, on sait que l’offre ne sera pas suffisante pendant un long moment. Et même si des piscines privées ouvrent comme à Temploux, elles ne sont pas abordables pour tout le monde comme les piscines publiques."

Pour lui, peu importe finalement quelle est la solution préconisée à partir du moment où elle ne prend pas des années. "On sait à quel point la natation est un sport qui permet de faire travailler tous les muscles sans se faire mal à tout âge de la vie, qu’on soit bébé nageur ou senior. Il faut que les Namurois aient accès facilement aux piscines namuroises", insiste le conseiller communal

A ses yeux, il est important de saisir cette occasion pour proposer mieux. "On sait que la moitié des enfants nés après l’an 2000 auront des allergies. On sait qu’il y a des problèmes d’allergies pour toute une série de personnes avec le chlore. C’est l’occasion de réfléchir à une piscine sans chlore, plus naturelle, qui convienne à plus de monde."

Thierry Warmoes (PTB) : "il faut quatre piscines entièrement publiques"

© Swijsen



La création d’un nouveau complexe aquatique au sein de l’actuel bâtiment de la piscine de Salzinnes par un opérateur privé à qui la Ville pourrait céder l’infrastructure, c’est un des scénarii envisagés. Il ne convient pas du tout au PTB qui ne veut pas de l’intervention du privé dans cette affaire. "Quand la majorité dit que 14 millions d’euros, c’est trop pour que les Namurois continuent à nager à Salzinnes, c’est relatif. Elle n’hésite pas à dépenser 18 millions d’euros pour le téléphérique sur 30 ans" , tient à souligner Thierry Warmoes.

Pour le chef du groupe PTB au conseil communal de Namur, ce n’est pas une piscine qu’il faut reconstruire, mais deux. "Nous avions proposé d’en construire une sur le plateau de Bouge, mais en complément des trois piscines existantes, pas en remplacement. Il faut compenser Salzinnes par une autre piscine dans le centre-ville ou proche du centre, pour que les écoles continuent à y aller à pied notamment, que nos enfants continuent à apprendre à nager, surtout dans une ville fluviale comme Namur. Et une quatrième piscine car les Namurois ont de plus en plus besoin de ce loisir démocratique. Mais pas sur la Meuse car cela ne serait ouvert que quatre mois par an et ne permettrait pas d’accueillir les nageurs toute l’année" , estime-t-il.

Fermeture de la piscine de Salzinnes : il fallait 14 millions € pour la rénover

© Swijsen



C’est décidé. "À contrecœur mais avec réalisme, la piscine de Salzinnes va devoir fermer ses portes", annonce la Ville de Namur qui esp ère la maintenir ouverte jusqu’au 31 décembre de cette année, si aucune panne ne vient la contrarier. La raison est simple : si Namur la rénove, cela lui coûtera plus cher que d’en construire une neuve.

2 millions € par an. À Namur, les pertes liées aux piscines représentent près de deux millions d’euros par an. Des frais de personnel surtout, les tickets d’entrée couvrant à peine les frais de fonctionnement. À cela, il faut ajouter tous les budgets liés aux réparations, entretiens et les nombreuses mises aux normes, soit plusieurs millions d’euros depuis dix ans.

1,5 million € a déjà été injecté à la piscine de Jambes. Et le bureau d’études Bâtiments de la Ville nous annonce qu’un investissement complémentaire de six millions € sera débloqué pendant cette législature pour mettre l’outil à niveau devant des normes qui changent sans arrêt : sanitaires, sécurité, accessibilité, etc.

5,5 millions € ont été dépensés pour le long chantier de rénovation de la piscine de Saint-Servais avec les mésaventures que l’on connaît.

14 millions €, c’est ce qu’il faudrait débourser pour rénover la piscine de Salzinnes. Des travaux titanesques pour aucun confort supplémentaire pour l’usager. "Chaque geste pour une remise aux normes engendre des coûts supplémentaires. Exemple : pour isoler deux murs mitoyens par l’intérieur, il faudrait procéder d’abord à un désamiantage", explique l’échevin en charge des Bâtiments Tanguy Auspert qui s’avoue échaudé par les surcoûts de Saint-Servais. Le collège estime cette somme "totalement déraisonnable".

21 millions €, "c’est la somme totale des investissements qui sont requis pour un statu quo de services, uniquement pour des mises aux normes techniques et de bâtiment sans gain spécifique pour les usagers. Toute personne raisonnable comprendra que c’est totalement excessif comme coût et un non-sens en matière de gestion des deniers publics", explique la majorité qui a pris connaissance du rapport mardi et a passé la nuit dessus. Mercredi, c’est le cœur gros qu’elle a décidé de la fermeture, "au terme de plusieurs années d’analyse et sur base des éléments financiers désormais précisés et des coûts exorbitants qui seraient requis".

Partout pareil en Wallonie

"Cette situation est vécue de manière similaire aux quatre coins de la Wallonie, de sorte qu’aujourd’hui, la moitié des piscines communales de Wallonie sont fermées !" , constate la Ville de Namur. Elles représentent un gouffre financier "qui peine à obtenir les moyens de la remise à niveau. Logique après autant de déce nnies dans un environnement humide, chaud et chloré" , insiste le collège qui privilégie l’investissement dans du neuf et a chargé le BEP d’une mission destinée à étudier trois scénarii : une piscine commune à plusieurs communes, une piscine en Meuse et un complexe aquatique privé.

Écolo piégé par sa propre demande de diagnostic

On sait que le groupe Écolo espérait convaincre le CDH et le MR, ses partenaires de la majorité, d’envisager la construction d’une quatrième piscine à Namur. C’est le seul des trois partis qui avait inscrit ce point dans son programme électoral.

Il y a quelques semaines, la chef de groupe Anne Hubinon nous avait manifesté son intention de mettre l’idée d’un 4e bassin sur la table alors que le bourgmestre Maxime Prévot changeait de position avec la création d’un groupe de travail piscines, lui qui avait affirmé jusque-là que Namur avait fait le choix de rénover ses trois piscines au lieu d’en construire une neuve.

Ironie de l’histoire, c’est l’intervention d’Écolo qui aura précipité la décision du collège. C’est en effet à la suite d’une demande de diagnostic des Verts, état des lieux nécessaire avant de discuter de l’avenir des bassins de natation, que les chiffres sont apparus. Devant leur énormité, difficile de sauver la peau de Salzinnes.

Salzinnes, la plus belle même si la plus ancienne des piscines namuroises. Salzinnes pour laquelle l’Écolo Anne Degand, ancienne échevine, était montée au créneau sous la précédente législature. Salzinnes dont elle essayait de sauver les cabines individuelles. Le 31 décembre, il n’y aura plus de cabines. Et plus de piscine.