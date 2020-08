Pourquoi partir en vacances dans des contrées lointaines alors que la région offre de si beaux coins à visiter. Ainsi, par exemple, à Jemeppe-sur-Sambre, l’office du tourisme et Ehos, le centre d’interprétation de l’Homme de Spy, ont organisé durant ces mois de juillet et août des balades contées pour partir à la découverte de Spyrou, né il y a plus de 30 000 ans, et de son environnement. Et ce avec succès puisque toutes les balades de juillet ont fait le plein de visiteurs et que celles prévues en août sont déjà sold out.

Qu’à cela ne tienne, les organisateurs, pour satisfaire à la demande, proposent maintenant également des balades pour les familles, sans l’accompagnement d’un guide, mais avec un petit livret qui explique le parcours et qui fournit quelques informations ainsi que des exercices à résoudre pour les enfants.