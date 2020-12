Voilà une dizaine de jours que les ouvriers communaux de la Ville de Couvin ont installé l’œuvre de l’artiste Jean Morette (84 ans, originaire de Jamoigne et habitant la commune de Couvin), sur le rond-point de l’Adugeoir, à Frasnes-les-Couvin. Une sculpture en acier corten qui culmine à 3m de hauteur, posée sur un socle et qui pèse presque 600 kilos.

Covid oblige, la mise en place de l’œuvre a été… particulière. "J’ai été hospitalisé il y a un bon mois, j’ai encore un peu de mal à marcher. Le jour J, j’avais peur de glisser car le sol était humide. Je suis donc resté dans la voiture et j’ai donné quelques conseils aux ouvriers. Ils ont fait un travail remarquable et l’ont mise correctement", nous dit-il aujourd’hui.

Au départ, ce rond-point ne devait pas être choisi pour recevoir cette sculpture. Un autre rond-point était prévu, situé à quelques centaines de mètres en amont. "Un jour, un camion a eu un accident et a franchi le rond-point. Après en avoir discuté avec la commune et le MET, on s’est dit que le rond-point de l’Adugeoir était finalement une meilleure solution", précise-t-il encore.

Évidemment, les premiers commentaires négatifs n’ont pas tardé. Pas mal de citoyens voulant notamment savoir ce que cette œuvre représentait. "C’est un hommage aux Grottes de Neptune, bien connues dans la région. Les silhouettes en bas ? Aussi pour rendre hommage au passé industriel de Couvin. C’est vrai, quand on ne sait pas, on peut ne pas apprécier. L’art est souvent matière à critique. Je ne juge pas les détracteurs, car chacun pense ce qu’il veut."

Cette représentation vient aussi mettre fin au souhait d’Eddy Fontaine, l’ancien échevin. C’est lui qui avait émis l’idée de faire un concours pour embellir la commune. Et ce concours, Jean Morette l’avait remporté. "C’est sans doute l’une de mes œuvres les plus hors du commun, car le thème m’a été imposé. D’habitude, je suis libre de créer ce que je veux. J’ai dû m’adapter", conclut-il. Du côté communal, la nouvelle majorité ne s’est jamais opposée à ce projet qui était en cours de réalisation. Une sculpture dont le prix avoisine 16.000 euros.