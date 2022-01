Né en 2000, ce Couvinois était en perdition ces dernières années : décrochage scolaire, consommation de cocaïne, rupture familiale et mauvaises fréquentations. Durant cette période, il a enchaîné les conneries. Aujourd’hui, il risque quatre ans de prison.

La première, la plus grave, concerne une tentative d’extorsion commise le 9 octobre 2019. Il aurait tenté de braquer un boucher couvinois avec un couteau. Il nie farouchement et incrimine un mineur qui vivait chez lui et avec qui il a déjà fait les 400 coups. Chez lui, les policiers retrouveront un pull rouge et un couteau à la pointe pliée, que la victime reconnaîtra. Son ADN a par ailleurs été retrouvé sur le tablier du boucher.

Le prévenu affirme avoir donné son pull à son ami. "L’ADN n’est pas toujours la reine des preuves. Un transfert d’ADN est possible et, dans ce cas, il existe un doute. Mon client a par ailleurs des tatouages et des piercings, la victime ne les a pas vus. Elle a décrit un gaucher, alors qu’il est droitier", plaide son avocat. Pour le ministère public, la quantité d’ADN retrouvée démontre qu’il y a eu un contact direct.

Dégradations, vols et coups

D’autres faits, qui ont eu lieu dans cette même période, lui sont reprochés. Comme le vol d’outillage, de vélos, d’une remorque ou encore de sacs de pellets, au préjudice du Domaine St-Roch. L’ado est en aveux. Tout comme pour les coups qu’il a portés à deux individus en 2018 et 2019.

Par contre, il conteste les dégradations qu’on lui reproche. Notamment celles sur un véhicule de la carrière de Couvin. Une nouvelle fois, son complice mineur serait à l’origine. "Il a trouvé la clé d’une grue sur la portière et a commencé à faire le fou avec. J’ai filmé la scène car je ne voulais pas avoir d’ennuis." Il dénonce encore son ami pour les voitures dégradées avec de la peinture, rue Albert Collard. "Il (Ndlr : le mineur) était au volant, a pris une bouteille de peinture et les a aspergées en roulant". Jugement le 24 février.